Départ de Christophe Galent, les Halles en quête d’une nouvelle direction

Nommé à la tête de la Scène Nationale d’Orléans, Christophe Galent anticipe de quelques mois la fin de son deuxième mandat pour quitter la direction des Halles de Schaerbeek. Bilan et regard sur le futur de cette grande institution, qui abrite le plus grand plateau de Bruxelles après la Monnaie.

A l’époque, sa nomination à la tête des Halles avait désarçonné les scènes belges. Venu du Volcan, Scène nationale du Havre, en Normandie, Christophe Galent était considéré par certains comme un candidat « hors sol ». Pourtant, discrètement, le Français a fait son trou, travaillant sans relâche au rayonnement des Halles à l’international mais aussi en Belgique. Dix ans plus tard, il brandit un fier bilan : « Entre 2012 et aujourd’hui, la physionomie des Halles a totalement changé, avec une vraie saison, une programmation plus dense, mais aussi un soutien aux artistes belges, en particulier les plus jeunes. »