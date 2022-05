Voici ce qui énerve le plus ceux qui vivent en cohabitation

Mon Bill est un amour, mais ses pieds… » Les pubs changent, mais les sentiments restent. « Je t’aime mais… », dit l’actuelle car, passe encore pour les odeurs, vous êtes toujours 62 % à estimer être dérangés lorsque votre cohabitant ne range pas ses chaussures à leur place dans la maison. C’est ce qui ressort d’une enquête que vient de mener la chaîne bleu et jaune spécialiste de la vente au détail de mobilier à poser ou à monter en kit. Mille cohabitants, qu’ils soient partenaires, membres de la famille, amis ou étudiants, ont ainsi répondu à Ikea entre le 28 mars et le 4 avril et leur réponse est explicite : malgré les difficultés de la vie en commun, 7 sondés sur 10 ne se voient pas changer de cohabitant. Comme si l’amour était « plus important que le remplacement du rouleau de papier W.-C. ».