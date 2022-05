Météo: après des fortes chaleurs, des orages intenses sont au menu de la semaine

Ce soir, le temps sera sec avec de larges éclaircies et des nuages d’altitude. Dans le courant de la nuit, la nébulosité augmentera et quelques faibles averses pourront se produire isolément. Les minima se situeront entre 7 et 14 degrés en Ardenne et entre 13 et 17 degrés ailleurs. Le vent modéré d’ouest deviendra faible de direction variable ou de sud.

Mardi, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque d’une averse locale. Un temps totalement sec et plus ensoleillé reviendra par l’ouest en cours de journée. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 26 à 28 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent faible à modéré d’est à sud-est deviendra variable. A la côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est s’enclenchera l’après-midi.