«À propos», le podcast du «Soir» du 17 mai: le prix des kots étudiants en augmentation, les difficultés de Xi Jinping...

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 17/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

La fin de l’année approche pour les étudiants. C’est le moment de réviser ses examens, mais aussi de chercher un logement. Le kot reste prisé en Belgique, que ce soit en colocation, en résidence ou en habitat partagé. Mais les prix augmentent. Les chambres d’étudiants sont de plus en plus confortables et le marché se professionnalise. Un dossier de notre stagiaire Arthur Parzysz pour le supplément Soiréco.

Dans l’actualité internationale, la Chine affronte sa plus forte poussée épidémique depuis l’apparition du covid. Le pays a, dans ce contexte sanitaire difficile, dévoilé ses pires performances économiques en deux ans. Deux taches sur le bilan du président Xi Jinping. La stratégie « zéro covid » et ses multiples confinements semblent montrer ses limites. C’est ce que nous explique Véronique Kiesel, du service monde.

