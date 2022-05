Boris Johnson à Belfast pour «apaiser» les unionistes

En visite en Irlande du Nord, le Premier ministre britannique n’a pas répondu aux interrogations de ceux qui voudraient voir le gouvernement et l’Assemblée fonctionner.

La dernière fois que Boris Johnson a mis les pieds en Irlande du Nord, en mai 2021, la province se remettait de plusieurs jours d’émeutes à Derry/Londonderry et dans sa capitale, Belfast. Ce lundi, le Premier ministre britannique est à nouveau venu calmer le jeu après des élections difficiles : depuis le vote, le DUP, principal parti unioniste (communauté attachée à sa place au sein du Royaume-Uni), refuse de siéger à l’Assemblée locale et ne veut pas entrer au gouvernement. Deux institutions qu’il doit partager avec les nationalistes pro-réunification de l’Irlande et leur parti sorti vainqueur dans les urnes, le Sinn Féin.