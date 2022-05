Le Standard organise son Salon de l’Emploi

Le Club Affaires implanté au premier étage de la tribune 2 du stade de Sclessin prendra, ce jeudi 19 mai de 10 à 17 heures, les allures d’un Salon de l’Emploi, que le Standard organise en collaboration avec son partenaire logistique Cainiao. Sur place, ce sont une quarantaine d’entreprises qui seront présentes et proposeront aux visiteurs, désireux de se lancer dans une (nouvelle) aventure professionnelle, leurs postes à pouvoir. Dans de très nombreux secteurs d’activité, du milieu de la santé à la construction en passant par les assurances, la sécurité, les parcs et jardins mais aussi la police fédérale et la Défense, qui constituent des pourvoyeurs d’emplois importants.