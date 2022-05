Medvedev contre Gasquet, 47 jours après

47 jours après sa défaite en quart de finale au Masters 1000 de Miami (Hurkacz), revoici Daniil Medvedev sur les courts. Le n°2 mondial a subi une légère opération au niveau d’une hernie, en avril, et n’était pas du tout certain d’effectuer son retour sur terre battue, qui est loin d’être sa saison préférée. Cependant, la décision de Wimbledon, et des tournois anglais sur gazon, de bannir les joueurs russes et bélarusses en raison du conflit en Ukraine a quelque peu modifié les plans du joueur de Moscou.

Le revoici donc, ce mardi, sur la brique pilée de l’ATP 250 de Genève où il sera opposé, dès ce 2e tour, au Français Richard Gasquet, tombeur de l’Australien Millman (6-3, 6-1). Le but étant de se préparer in extremis pour Roland-Garros où Medvedev, quoi qu’il en dise ou en pense, a tout de même un quart de finale à défendre !