Elisabeth Borne nommée Première ministre: une «collaboratrice» pour Matignon

On connaissait depuis des semaines le portrait-robot requis. Il faudrait une personnalité au fait des questions sociales, productives et écologiques, selon les mots d’Emmanuel Macron. Une femme, aussi, puisque, depuis la nomination d’Edith Cresson, il y a déjà plus de trente ans à Matignon, seuls des hommes avaient été nommés Premier ministre et que la désignation d’un « mâle blanc de cinquante ans » de plus aurait fait tache pour le camp autoproclamé du progressisme. Elisabeth Borne, 61 ans, qui succède à Jean Castex comme chef du gouvernement français, coche les cases requises. Même s’il lui manque une qualité essentielle qui aurait fait d’elle un véritable atout pour le chef de l’Etat à un mois des élections législatives : celle du leadership politique.