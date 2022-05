GSM au volant: la police va intensifier les contôles cette semaine, ce que l'on sait

Le mardi 17 et mercredi 18 mai, la police fédérale de la route va organiser la première action nationale contre la distraction au volant. Cette action est portée en collaboration avec 110 zones de police locale. Durant 48 heures, les contrôles seront renforcés ciblant entre autres l’usage du GSM au volant. La distraction au volant est à l’origine de 25 % des accidents de la route.

Une récente enquête européenne a montré qu’un conducteur belge sur quatre lit ou envoie des messages au volant, et qu’un sur six n’utilise pas de kit mains libres pour téléphoner en conduisant. Des contrôles visant à lutter contre cette pratique sont de plus en plus fréquemment organisés par la police en Belgique.