L’Ukraine, TikTok et Tom Cruise s’invitent au 75e Festival de Cannes

Comment faire la fête aux yeux du monde, entre strass et paillettes, alors que la guerre détruit un pays souverain et est aux portes de l’Europe ? « On va beaucoup penser au cinéma mais aussi beaucoup à ce qui se passe en Ukraine » a déclaré le délégué général Thierry Frémaux devant la presse internationale. « Ça a toujours été ainsi. On peut voir un Ken Loach en smoking, ce n’est pas incompatible. »