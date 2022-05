Festival de Cannes: pour Dirk Impens, «Félix Van Groeningen et Lukas Dhont sont exceptionnels»

Le producteur belge de « La merditude des choses » et de « Girl » est à Cannes pour la quatrième fois. Cette fois en compétition avec « Close », de Lukas Dhont. Preuve que le cinéma flamand se porte bien ? Il nuance.

Depuis 1999 et la Palme d’or pour Rosetta, les frères Dardenne ont emmené chacun de leurs films en compétition avec une constance sans faille. Cette année, Tori et Lokita, leur douzième long-métrage, sera leur neuvième sélection pour la Palme d’or (projection officielle le 24 mai). Une fierté pour la Fédération Wallonie-Bruxelles car peu de cinéastes dans le monde peuvent s’enorgueillir d’une telle présence dans le plus grand festival de cinéma.