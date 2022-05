Elise Mertens se qualifie pour le deuxième tour du WTA de Strasbourg

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 250 de Strasbourg, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, lundi en France.

Au deuxième tour, Mertens, qui avait manqué les deux tournois WTA 1000 de Madrid et Rome, sera opposée à l’Australienne Daria Saville (WTA 130) ou l’Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 116).

Pour son retour à la compétition après sa blessure encourue au tournoi d’Istanbul le 20 avril, la N.1 belge, 33e mondiale et tête de série N.4, s’est imposée en deux sets 7-5, 6-4 contre la Française Carole Monnet (WTA 249). La rencontre a duré 1 heure et 53 minutes.

Dimanche, la Limbourgeoise s’était qualifiée pour le deuxième tour du double. Associée à la jeune Française Diane Parry, elle s’était imposée 6-1, 6-4 contre la Française Elixane Lechemia et la Britannique Samantha Murray Sharan

Plus tôt lundi, Maryna Zanevska, 65e mondiale, s’est aussi hissée au deuxième tour après sa victoire en deux sets 6-2, 6-3 contre la Chinoise Shuai Zhang, 41e mondiale et tête de série N.5, dans un match interrompu près de deux heures par la pluie. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes