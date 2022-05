Pour Xi Jinping, une marche triomphale transformée en parcours d’obstacles

Avant le XXe Congrès, qui devrait le reconduire pour un 3e mandat, le président chinois doit affronter de multiples crises : sanitaire, économique, sociale et politique. Chaud devant…

Cette année 2022 devait être pour le président chinois Xi Jinping une marche victorieuse aboutissant, au dernier trimestre, à la glorieuse confirmation de son troisième mandat lors du XXe Congrès du parti. Mais cette flamboyante année du Tigre s’est transformée en une véritable course d’obstacles.

Après des JO d’hiver en partie gâchés par le covid et un boycott diplomatique, c’est son ami Poutine qui, en lançant sa guerre en Ukraine, a placé le président chinois dans une inconfortable posture d’équilibriste.

Difficile en effet de ne pas critiquer « l’opération spéciale » du partenaire russe alors que les principes de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale, essentiels aux yeux de Pékin, sont piétinés par l’armée russe depuis le 24 février. Le pouvoir chinois, par petites touches, est cependant en train de recentrer sa position sur ce dossier, de façon à tenir ce conflit le plus possible à distance.