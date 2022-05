Le retour triomphant d’Hulda

L’opéra de César Franck a retrouvé le chemin de la scène grâce à un travail conjoint de l’OPRL et du Palazzetto Bru Zane. L’un des grands moments du bicentenaire de la naissance du compositeur liégeois.

C’est surtout pour sa musique instrumentale que l’on connaît César Franck, compositeur né à Liège en 1822 puis exilé à Paris où il passa l’essentiel de sa vie. Une musique immédiate, avec des mélodies qui restent en tête, une expression du sentiment mais aussi des innovations techniques et artistiques ainsi qu’une synthèse du romantisme allemand et du classicisme à la française, à l’image de son unique symphonie, la Symphonie en ré mineur, composée entre 1886 et 1888.

Pourtant, un autre pan de son œuvre, plus tardif, mérite qu’on s’y attarde : la composition lyrique, qui lui inspira deux opéras, Hulda (1879-1885) et Ghiselle (1888-1890).