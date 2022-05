Hendrik Van Crombrugge est déjà tourné vers la prochaine saison: «Le scénario idéal? Garder l’effectif et le renforcer à certaines positions»

Hendrik Van Crombrugge, le capitaine du Sporting d’Anderlecht, fait le bilan de la saison et met déjà en avant les choses à améliorer, tant sur le terrain qu’en dehors pour faire encore mieux la saison prochaine.

Toujours franc et honnête, Hendrik Van Crombrugge aura les pieds de plomb pour le déplacement au stade Jan Breydel dimanche (18h30). D’abord parce que ce dernier rendez-vous de la saison n’aura plus aucune influence sur le classement des Champions Playoffs suite à la quatrième défaite en autant de rencontres de championnat d’Anderlecht contre l’Union Saint-Gilloise. Ensuite, parce que le capitaine du RSCA n’a logiquement aucune envie d’assister à la fête du titre que les Brugeois auront avec leurs supporters avant, pendant et après ce Topper sans réel enjeu que la fierté de ses couleurs entre deux formations rivales.