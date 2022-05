Un titre brugeois à la sauce Diables

Même si le duo Bart Verhaeghe-Vincent Mannaert a largement contribué à transformer la culture d’entreprise des Blauw en Zwart, il y a quelque chose qui ne change jamais au Club. Avec l’arrêt Bosman et la fin des limitations du nombre de joueurs étrangers, le visage brugeois s’est largement internationalisé mais tous les succès acquis en Venise du Nord conservent un ancrage noir-jaune-rouge, tant au niveau du recrutement que de la formation.

La cuvée 2021-2022, mise au frais par Philippe Clement et son successeur Alfred Schreuder, n’échappe pas à la règle avec quatre tauliers qui font partie du noyau élargi des Diables rouges : Simon Mignolet, Brandon Mechele, Hans Vanaken et Charles De Ketelaere. Quatre noms auxquels on peut aussi ajouter Mats Rits, Clinton Mata et Denis Odoi qui portent également le label belge, même si les deux derniers ont choisi de représenter leur pays d’origine (l’Angola pour Mata, le Ghana pour Odoi).