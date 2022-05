Sécheresse en Wallonie: les propriétaires de piscine appelés à prendre des précautions

La sécheresse continue de donner des bouffées de chaleur à la Belgique. Ce mardi, la cellule sécheresse de la Région wallonne fera le point et prendra d’éventuelles mesures. Le diagnostic n’est pas rose. A Uccle, selon l’IRM, il a plu 2 mm de pluie en mars alors qu’il est tombé en moyenne 59,3 entre 1991 et 2020. En avril, on a relevé 37,4 mm contre une « normale » de 46,7 mm. Pour le demi-mois de mai, quelques maigres millimètres à peine ; la moyenne est de 59,7 mm. Si quelques averses sont attendues pour jeudi, cela ne devrait pas radicalement infléchir la tendance. Selon l’Institut royal météorologique, la sécheresse actuelle pourrait battre le record historique de 1976 un peu avant le 1er juin.