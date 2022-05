Réchauffement climatique: l’Union européenne émet à nouveau plus de gaz à effet de serre qu’avant le covid

Par rapport aux trois derniers mois de 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 8 %. Cela est principalement dû à « la reprise économique après la forte baisse des activités en 2020 due à la crise du COVID-19 », précise Eurostat.

Ce sont les ménages qui ont causé le plus d’émissions au cours du dernier trimestre de 2021 (22 %), suivis de l’industrie et du secteur de l’électricité (21 % chacun), de l’agriculture (12 %) et des transports (11 %).

Les émissions ont augmenté dans tous les pays par rapport à la fin de 2020. Les augmentations les plus importantes ont été observées en Estonie (+28 %), en Bulgarie (+27 %) et à Malte (+23 %).