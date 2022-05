Accident sur la E19 à hauteur de Nimy: l’autoroute reste fermée jusqu’à mardi matin

Selon les premières constatations de la police, trois véhicules sont entrés en collision, un camion qui transportait 30 tonnes de blé, un véhicule 4x4 qui tractait une remorque de bois et un camion « tampon » qui a été embouti. Le bois sur la remorque a pris feu et le blé s’est répandu sur la chaussée. Les deux chauffeurs ont été blessés et transportés à l’hôpital. Les services de secours sont arrivés sur les lieux ainsi que la Protection civile qui nettoie la route.