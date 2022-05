Guerre en Ukraine: le chef de la diplomatie ukrainienne Kuleba exhorte les Européens à «tuer l’export russe»

Le projet d’embargo sur le pétrole russe est toujours bloqué par la Hongrie. Dont les difficultés sont « strictement techniques et économiques ». Reste que l’on évoque déjà un… septième paquet de sanctions européennes. A Bruxelles, le ministre ukrainien Kuleba a entendu ce « message clair ».

Le sixième paquet de sanctions européennes contre l’économie russe n’est pas encore définitivement adopté que, déjà, une… septième salve est évoquée. C’est, à dire vrai, la répétition des épisodes précédents : depuis le premier coup tiré à l’avant-veille de l’offensive du 24 février, chaque décision a préludé à la suivante. Mais avec ce 6e paquet, l’UE s’attaque à l’os : un embargo sur le pétrole russe. Lequel est « malheureusement » toujours bloqué, a reconnu lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, douze (!) jours après que la présidente de la Commission en a présenté le texte aux Etats membres.

En cause, a expliqué Borrell à l’issue d’un Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, les difficultés « strictement techniques et économiques » qu’entraînerait pour la Hongrie la privation de ce pétrole russe, dont le pays dépend totalement. Un souci partagé, à des degrés divers, par la Slovaquie, la Tchéquie et la Bulgarie.