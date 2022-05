En Flandre, de premières mesures contre la pénurie d’eau

La Flandre n’échappe pas non plus à l’épisode de sécheresse actuel. Des interdictions de prélèvement dans des cours d’eau ont déjà été prises dans toutes les provinces de la Région.

La sécheresse que connaît actuellement la Wallonie ne connaît pas de frontière, en tout cas linguistique. Vlaanderen heeft ook dorst. Certainement depuis un mois de mars et une seconde moitié du mois d’avril où il n’a quasiment pas plu. Pendant le mois d’avril, le total des précipitations en Flandre s’élevait à une moyenne de 28,4 litres par mètre carré selon la Société flamande de l’environnement, soit beaucoup moins que les 46,7 litres d’un mois d’avril « normal ».

En conséquence, les niveaux et débits des cours d’eau et eaux souterraines ont continué de baisser. Le gouvernement flamand indique par exemple que les débits de l’Yser et la Nete « sont très faibles pour cette période de l’année ». Depuis début mai, ce sont aussi deux-tiers des sites d’eaux souterraines peu profondes qui connaissent des « niveaux faibles à très faibles ».