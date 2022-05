GSM au volant: ce que dit la loi

À lire aussi L’utilisation du GSM au volant devient une infraction du 3e degré: qu’est-ce que ça change?

Une récente enquête européenne a montré qu’un conducteur belge sur quatre lit ou envoie des messages au volant, et qu’un sur six n’utilise pas de kit mains libres pour téléphoner en conduisant. Des contrôles visant à lutter contre cette pratique sont de plus en plus fréquemment organisés par la police en Belgique.