Les forces spéciales américaines renvoyées en Somalie

A peine retirés, aussitôt rappelés : les unités des forces spéciales américaines font leur retour en Somalie, sur décision du président Joe Biden et en contradiction avec la décision prise par son prédécesseur à la Maison Blanche, Donald Trump. Les révélations du New York Times lundi font état d’une menace tangible pour les intérêts américains, incarnée par les milices islamistes al-shebab et qui justifie ce retour en force dans la corne de l’Afrique.