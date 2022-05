Port du masque, baromètre corona… voici ce qu’on peut attendre du prochain Codeco

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait d’abord évoqué la date du 6 mai pour la prochaine réunion du Codeco, qui rassemble les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées. Mais elle ne convient pas aux agendas de plusieurs participants, a-t-il expliqué dimanche.

La décision la plus attendue concerne le port du masque buccal dans les transports en commun. Invité sur le plateau de VTM ce dimanche, Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, a plaidé en faveur de la fin de l’obligation du port du masque dans les transports en commun. « La circulation du virus a fortement diminué, ça ne me semble plus nécessaire », a-t-il expliqué.