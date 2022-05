Faux comptes: Twitter défend sa stratégie, Musk répond par un émoji en forme de crotte

Le fantasque entrepreneur, qui s’est mis en tête de racheter Twitter et a déposé une offre à 44 milliards de dollars fin avril, a semé la confusion sur ses intentions la semaine dernière, affirmant un temps que l’opération était en suspens en raison de ses doutes sur la proportion réelle de spams et de faux comptes sur la plateforme.

« Tout d’abord, permettez-moi d’énoncer l’évidence : les spams nuisent à l’expérience de vraies personnes sur Twitter, et peuvent donc nuire à notre entreprise », a souligné Parag Agrawal sur Twitter. Le réseau social est donc « fortement incité à détecter et à supprimer autant de spams que possible » et « quiconque suggère le contraire a tout simplement tort ».

Le groupe suspend chaque jour plus d’un demi-million de faux comptes et chaque semaine plusieurs millions d’utilisateurs ne répondant pas à certaines procédures de vérification, a-t-il assuré, tout en reconnaissant qu’il était parfois compliqué de distinguer les comptes légitimes des autres. Quand Twitter affirme que la proportion de faux comptes est nettement inférieure à 5 %, c’est sur la base de données internes.

« Nous avons partagé un aperçu du processus d’estimation avec Elon (Musk) il y a une semaine et sommes impatients de poursuivre la conversation avec lui et avec vous tous », conclut M. Agrawal.

Une réponse cinglante

Elon Musk a répondu à ce fil d’une quinzaine de tweets par plusieurs messages, dont un simple émoji représentant un étron affublé d’un sourire.

Il s’est aussi interrogé : « Comment les annonceurs peuvent savoir alors ce pourquoi ils paient vraiment ? C’est une question fondamentale pour la santé financière de Twitter ».

Depuis qu’il a déposé son offre de rachat, acceptée par le conseil d’administration du réseau social, M. Musk a affiché sa volonté d’en faire un bastion de la liberté d’expression. Il a aussi promis de débarrasser Twitter des spams, de mieux authentifier les utilisateurs et de renforcer la transparence, sans préciser comment il comptait s’y prendre.

Intervenant par vidéo lors d’une conférence lundi, M. Musk a estimé que les faux comptes représentaient au moins 20 % des utilisateurs de Twitter, selon l’agence Bloomberg et des tweets présents à cet événement.