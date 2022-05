France: ne cherchez pas la femme

La désignation de la ministre du Travail au poste de Première ministre en dit plus sur la manière dont le président Macron veut (continuer) à exercer son pouvoir que sur l’avancée de la cause féministe.

Elisabeth Borne, Première ministre de France ? La désignation de la ministre du Travail à ce poste clé en dit plus sur la manière dont le président Macron veut (continuer) à exercer son pouvoir que sur l’avancée de la cause féministe. Il n’y a ici pas de grand pas en avant, de moment historique ou de nouvelle conquête de genre, il y a surtout un président qui souhaite tenir le gouvernail du pouvoir entre ses seules mains, avec à ses côtés un parfait exécutant, fidèle, loyal.

Le profil type de l’occupant de Matignon était connu : il fallait un bon technicien, du centre gauche, sans ambition personnelle pour la suite, avec du caractère pour mener à bien les réformes difficiles, mais pas de nature à marquer les esprits et susciter le désir de l’électeur. Et si ce Premier ministre devait soudain absolument être féminin, c’est parce que cela faisait « air du temps », parce que cela faisait « différent », et parce que cela faisait… longtemps.