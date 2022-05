Reine Elisabeth: la soirée de la jeunesse

Nous vivons aujourd’hui la soirée de la jeunesse puisque trois concurrents ont de 20 à 22 dans un concours dont la grande majorité des concurrents est largement plus âgée.

Concerti

Mme Erica Piccotti (Italienne, 22 ans)

Dans Haydn, la comparaison s’impose puisque les deux concurrents jouent le même Concerto n. 2 en ré majeur. Et il faut bien admettre que la confrontation devient cruelle pour Erica Piccotti (Italie), 22 ans qui ne semble vraiment pas dans le coup. Le son est instable, pas toujours très juste et l’interprétation se disperse dans une série de détails sans vraiment trouver de ligne de conduite. L’« Adagio » est tristement placide dans un climat assez informel. Plus enlevé, le finale n’en manque pas moins d’impulsion.