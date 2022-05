Voile: Denis Van Weynbergh a retrouvé Brest

Une bonne semaine après en avoir pris le départ, Denis Van Weynbergh (Laboratoires de Biarritz) a rejoint Brest et l’arrivée de la « Guyader Bermudes 1000 Races », dans la nuit de dimanche à lundi. Le Belge y était très attendu, puisqu’il est le dernier d’une flotte de 24 Imoca à avoir rejoint l’arrivée de cette course de 1.200 milles au large en solitaire au gré de laquelle la flotte a effectué une boucle en Atlantique via la Fastnet à la pointe Sud-Ouest de l’Irlande, et un « Waypoint Gallimard » situé au nord-ouest du Cap Finisterre.

« J’ai validé une série de choses sur le bateau »

« Je suis très heureux d’avoir terminé cette course, car celle-ci m’a permis de valider une série de choses sur le bateau, en plus de me faire avancer pour les qualifications du Vendée Globe 2024 », a déclaré Denis Van Weynbergh après l’arrivée. « J’aurais sans doute pu arriver plus tôt si, très tôt dans la course, je n’avais pas perdu mon J2 (voile d’avant) que l’on utilise 80 % du temps, et qui, à certains moments, m’aurait permis d’accroître ma vitesse de 20 à 30 %. Qu’à cela ne tienne : j’ai tout de même été accueilli à l’arrivée avec une bonne nouvelle, puisque ce résultat me qualifie pour la Route du Rhum ; course où je suis en liste d’attente. »