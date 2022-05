Droits de la communauté LGBTQIA+: un centre communautaire pluridisciplinaire ouvre à Bruxelles

Ce projet, qui s’étend sur 1.800 mètres carrés, se veut pluridisciplinaire grâce à trois associations (Ex Aequo, Genres Pluriels, Tels Quels) et une fédération associative, la RainbowHouse Brussels. Il s’articulera autour de trois pôles : un centre communautaire dédié, notamment, à des manifestations culturelles et artistiques, un café à visée sociale et une Maison arc-en-ciel de la Santé (MACS). Le centre est situé au cœur du quartier Saint-Jacques, un lieu de divertissement privilégié par la communauté LGBTQIA+ à Bruxelles.

Travail de prévention et suivi psycho-médico-social

Le centre de santé permettra aux associations d’effectuer un travail de prévention et un suivi psycho-médico-social, à destination d’un public encore exposé à des discriminations dans la sphère médicale, comme l’a rappelé la secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, Sarah Schlitz, dont le cabinet soutient les diverses composantes du projet. « Il était primordial pour moi de soutenir le Centre communautaire Grands Carmes, une première en Belgique, qui regroupe des militants et militantes ainsi que leur expertise pour défendre l’accès aux soins de santé, l’émancipation individuelle et la production culturelle LGBTQI+ bruxelloise », a-t-elle déclaré.

Des espaces de coworking seront en outre disponibles et pourront mettre le pied à l’étrier à des collectifs et des projets queers à valeur sociale ajoutée. Cet espace sera également destiné à la formation et la sensibilisation d’un large public aux réalités et spécificité des différentes minorités. « Je suis fière d’avoir porté et fait approuver le plan régional d’inclusion des LGBTQIA+, dont l’une des mesures phares prendra place ici même : la formation de fonctionnaires de police autour des thématiques d’inclusion des LGBTQIA+ afin de proposer un accueil optimal des victimes dans les commissariats », a salué la secrétaire d’État à l’Égalité des chances en Région bruxelloise, Nawal Ben Hamou.

Ce projet d’occupation temporaire a été rendu possible grâce à l’impulsion de l’Echevinat de l’égalité des Chances de la Ville de Bruxelles et de son échevine, Lydia Mutyebele, qui a mis le bâtiment, acheté en 2020 par la Régie foncière, à la disposition des associations.

Cet espace, qui devrait à terme comprendre des logements, est toutefois destiné à se pérenniser pour devenir un lieu de référence en Région bruxelloise. « Les espaces safe, de soin, de création, de culture contribuent au bien-être des personnes LGBTQIA+ et de leur entourage », soulignent les autorités communales.