Météo: jusqu’à 27 degrés ce mardi avant des orages en milieu de semaine

Le ciel sera partiellement nuageux ce mardi avec le risque d’une averse locale, mais dans la plupart des régions le temps restera sec, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Un temps plus ensoleillé reviendra par l’ouest en cours de journée. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 26 à 27 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Averses et orages

Mercredi, il fera assez ensoleillé avec pas mal de nuages élevés et parfois d’étage moyen. Seule une petite averse localisée sera possible. Il fera très chaud avec des maxima en général de 25 degrés en Haute Belgique à 28 degrés dans le centre. Par endroits, on pourra atteindre les 29 ou 30 degrés.

Jeudi, il fera lourd avec des averses et de l’orage, dès le début de journée. Les maxima dans l’intérieur seront compris entre 25 et 30 degrés, voire un peu plus. Au fil des heures, les orages pourront gagner en intensité. A la mer, il fera plus frais avec des maxima de l’ordre de 21 degrés.