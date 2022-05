Etats-Unis: la Maison Blanche s’en prend à Jeff Bezos

Un porte-parole de la Maison Blanche s’en est pris, lundi, de manière assez inhabituelle au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a ouvertement critiqué sur Twitter la politique fiscale et économique de l’administration Biden.

Ce n’est pas bien compliqué de comprendre pourquoi l’un des individus les plus riches du monde s’oppose à un programme économique qui (…) demande aux contribuables et aux entreprises les plus riches de payer leur juste part » a déclaré Andrew Bates, porte-parole adjoint de l’exécutif américain.

« Ce n’est pas surprenant par ailleurs que ce tweet vienne après que le président a rencontré des leaders syndicaux, parmi lesquels des employés d’Amazon », a-t-il également attaqué.