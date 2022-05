Angèle, une reine en noir-jaune-rouge à Forest National

Angèle à la maison ! Aux couleurs nationales qui plus est : signées Chanel 90’s la jupe noire, la veste jaune et le bustier rouge. Cela fait longtemps qu’elle attendait ça à en croire son fil Instagram. Même qu’elle l’appréhendait un peu au point d’être très nerveuse et ça s’est senti en début de concert lancé par Plus de sens. Le son est imposant, fait pour les grandes scènes et festivals à venir. Les quatre musiciens gonflent les muscles. Angèle semble toute petite devant le grand écran et parmi ses danseurs aux chorégraphies héritées de Dua Lipa et de nombreuses stars américaines.