Liège, Mouscron, Mons… les cas de piqûres à la seringue en soirée s’accumulent en Wallonie

Les cas de jeunes femmes victimes de piqûres, dans des soirées, en discothèques, en festival ne font qu’augmenter avec de nouveaux témoignages presque chaque week-end.

Dampicourt, Liège, Incourt, et plus récemment Mouscron et Mons… Le phénomène semble prendre de l’ampleur, comme le soulignent nos confrères de Sudinfo. En France, cet hiver mais aussi ce week-end un homme a été arrêté avec une seringue et un dérivé du GHB. La Wallonie ne semble pas épargnée par les agresseurs à l’aiguille. Services de police et autorités judiciaires prennent les faits au sérieux. Des analyses toxicologiques sont toujours en cours, relate Sudinfo.