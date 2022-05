Action policière contre la distraction au volant: ce que dit la loi

La police organise mardi et mercredi une première action nationale contre la distraction au volant, qui cause jusqu’à 25 % des accidents par an. La police fédérale de la route mènera cette opération en collaboration avec 110 zones de police locale. Durant 48 heures, des contrôles ciblant entre autres l’usage du GSM au volant auront ainsi lieu partout dans le pays.

L’usage du téléphone en conduisant n’est pas la seule cause de distraction, observe la police. D’autres comportements, comme se maquiller, se couper les ongles ou encore essayer de retrouver sa boîte à tartines contribuent à déconcentrer les conducteurs et à les empêcher de garder en permanence la pleine maîtrise de leur véhicule. Selon des études, entre 5 et 25 % des accidents de la route sont dus à la distraction au volant.