Standard: 777 Partners veut Will Still comme entraîneur principal des U23

Will Still futur T1 des jeunes Rouches ?

Si 777 Partners, le nouveau propriétaire américain du Standard, a décidé de ne pas aller plus loin avec Luka Elsner, elle souhaite conserver Will Still, son adjoint, à Sclessin. Plus dans le staff de l’équipe première, mais comme entraîneur principal de l’équipe des U23. Une entrevue doit avoir lieu en ce début de semaine avec l’intéressé, qui est très ambitieux, pour connaître ses intentions.

Par ailleurs, les patrons de 777 Partners attendent l’officialisation de l’arrivée de Fergal Harkin au poste de directeur sportif du Standard, laquelle devrait intervenir rapidement, et le choix de l’entraîneur, pour se déplacer à Liège et exposer leurs plans, ce qui ne sera pas pour cette semaine.