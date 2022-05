Bruxelles: la police confisque deux voitures à des chauffards

Le week-end dernier, la police locale de Bruxelles a saisi deux voitures à des chauffards. Cela s’est produit à proximité du plateau du Heysel, une zone connue pour la conduite dite « rodéo », dans laquelle les conducteurs atteignent des vitesses élevées et effectuent des manœuvres dangereuses. C’est ce qu’a indiqué la police de Bruxelles mardi.

Plus tard dans la soirée, la police a remarqué une autre voiture roulant à au moins 80 km/h, dans la zone 30 km/h, près de Jean Sobieskilaan. Ce conducteur a également été arrêté, et son permis de conduire lui a été retiré pour 15 jours. Sa voiture lui a aussi été confisquée.

C’est ce qui s’est passé samedi soir avec un conducteur qui roulait à une vitesse inappropriée sur le boulevard du Centenaire, mettant ainsi en danger des piétons et d’autres usagers de la route. Lorsqu’une patrouille a arrêté l’homme, il s’est avéré qu’il y avait également un enfant de 7 ans sur le siège arrière. Le permis de conduire a été immédiatement retiré pour 15 jours et la voiture a été mise en fourrière.

Un phénomène de plus en plus courant

« Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous avons également organisé des contrôles de vitesse réguliers dans une zone plus large », selon la police. « Au début de ce mois, par exemple, sur la Houba De Strooper, où il est permis de rouler à 50 km/h, un conducteur a été verbalisé à 101 km/h. ». Des contrôles réguliers ont également été effectués sur la Rue du Roman, l’avenue de Meysse, ou la rue Emile Delva. Sur ce dernier site, la vitesse maximale autorisée est de 30km/h et un conducteur a été pris à 107km/h. »