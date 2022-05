Coronavirus: ce qui est sur la table du prochain Comité de concertation

Le prochain Comité de concertation consacré aux mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus aura lieu le vendredi 20 mai. Depuis le 7 mars dernier, le baromètre corona est placé en code jaune, ce qui signifie que quasiment toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le port du masque buccal dans les transports en commun reste toutefois obligatoire.

La décision la plus attendue concerne justement le port du masque buccal dans les transports en commun. Invité sur le plateau de VTM ce dimanche, Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, a plaidé en faveur de la fin de l’obligation du port du masque dans les transports. « La circulation du virus a fortement diminué, ça ne me semble plus nécessaire », a-t-il expliqué.