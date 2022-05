Guerre en Ukraine: les combats s’intensifient dans l’est du pays

L’armée ukrainienne a repoussé les troupes russes de la ville de Sievierodonetsk, dans l’est du pays. Rapports de Kiev.

De violents combats

« Près du village de Syrotyne, les conquérants russes ont subi des pertes et se sont retirés », a indiqué l’état-major dans un communiqué. Syrotyne est situé à quatre kilomètres au sud de Sievierodonetsk. Selon Kiev, l’armée russe n’a pas non plus pu remporter de succès dans d’autres endroits.