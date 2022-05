«Ils m’ont tout pris»: les agents de ce footballeur lui ont volé plus de 15 millions d’euros Yohan Mollo a tout perdu, lui qui a pourtant gagné beaucoup d’argent grâce à sa carrière de footballeur professionnel.

Par la rédaction Publié le 17/05/2022 à 10:14 Temps de lecture: 2 min

C’est un témoignage poignant qu’a livré Yohan Mollo à nos confrères du « Media Carré ». Et pour cause, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Monaco ou encore du Zenit Saint-Pétersbourg raconte comment il s’est fait arnaquer et a tout perdu à cause de ses agents. « J’ai été manipulé pendant dix années mais je ne l’ai compris que lors des 11e et 12 années », débute celui qui avait quitté son domicile à l’âge de 14 ans pour embrasser une carrière de footballeur pro.

La manipulation a débuté très rapidement… « Assez tôt dans ma carrière, je suis allé dans un bâtiment officiel pour me présenter une assurance-vie. On m’expliquait que tout l’argent que je gagnerais irait dans cette dernière et que ça fructifierait pour mon après-carrière, mais que pendant 8-9 ans je ne pourrais pas y toucher. Tous les 31 décembre, je recevais les reçus de ce que j’avais gagné. C’était des faux. La personne qui me les envoyait était de mèche avec les agents. Bref, j’ai été victime d’une bande organisée » dénonce-t-il. Il a également été victime d’une autre escroquerie. « Un jour, mes agents m’ont fait signer une procuration écrite en russe, moi qui ne parle pas cette langue. On m’a dit que c’était pour l’ouverture d’un compte, mais en un seul jour l’agent a pris 500.000 euros. Il a envoyé 250.000 euros sur un de ses comptes et il a retiré 250.000 euros en cash que je pense qu’il a donné à ses amis russes ».