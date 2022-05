Ferdinand Marcos Jr, le «digne» héritier

Il ne l’est pas encore, mais pourrait bien l’être dans quelques jours ou semaines, quand le Congrès avalisera le résultat officiellement… En attendant, Ferdinand Marcos Jr, fils et homonyme du défunt dictateur et de sa femme, Imelda, semble avoir remporté l’élection présidentielle aux Philippines. Malgré que, d’après plusieurs ONG, des milliers de citoyens n’ont pas pu voter en raison du dysfonctionnement de certaines machines enregistrant les votes. Dans certaines circonscriptions, les électeurs sont restés toute la nuit à l’extérieur des bureaux de vote, souvent en vain, en attendant que les machines soient réparées ou remplacées. La Commission électorale a ignoré les appels à prolonger l’élection et a souligné que le nombre de machines défectueuses était faible.