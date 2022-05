Glenn Close: «Les séries sont un excellent moyen de raconter une histoire»

Huit nominations aux Oscars, mais pas une seule statuette obtenue, voilà qui semble un record à peine concevable. Avec une filmographie de plus de 90 titres en 40 ans de carrière, et une première nomination pour Le monde selon Garp, Glenn Close fait partie des meilleures actrices de sa génération. Elle a à son actif un parcours hors pair et ses interprétations sont entrées dans l’histoire du cinéma, comme celle de la harceleuse Alex dans Liaison fatale, le personnage de Sarah dans Les copains d’abord, Cruella dans Les 101 dalmatiens, l’épouse dans The Wife ou la grand-mère dans Une ode américaine.