Le nouveau défi de Craig Fulton au Dragons

Après 2 saisons au Racing, et surtout un titre de champion remporté, il y a 10 jours, face à la Gantoise, le Sud-Africain (47 ans) va relever un nouveau challenge en Division d’honneur en prenant la tête du Dragons. « Je suis extrêmement fier de recevoir cette opportunité. Je suis impatient de commencer à travailler avec mon staff et la cellule Top hockey. C’est un défi passionnant de construire une équipe solide, ambitieuse et compétitive en s’appuyant sur l’expérience et le bon équilibre qui existe entre jeunesse et maturité dans le noyau actuel. » Le T2 des Red Lions va devoir, en effet, rebâtir une équipe compétitive après une saison noire du côté de Brasschaat. Les champions de Belgique 2021 ont, en effet, loupé les playoffs pour la première fois depuis 2009 et cette mauvaise campagne a d’ailleurs coûté sa place au coach belgo-néerlandais Dennis Dijkshoorn, à la fin du mois de mars. Craig Fulton, remplacé par Xavier De Greve, à Uccle, sera assisté par Michael Cosma, qui avait assuré l’intérim en fin de saison. Le Dragons devrait également confirmer, dans les prochains jours, l’arrivée de 2 nouveaux joueurs étrangers pour renforcer le noyau qui a enregistré le départ de Florent van Aubel pour Pinoké.