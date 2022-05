Coronavirus: combien de cas des variants BA.4 et BA.5, jugés «inquiétants» par l’OMS, en Belgique?

Au Portugal, deux variants qui inquiètent sont en forte progression. Les sous-lignages d’omicron BA.4 et BA.5 sont apparus en Afrique du Sud et y sont désormais dominants. Ces deux petits derniers sont arrivés jusqu’en Europe. Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) souhaite les surveiller de près.

Une étude réalisée par Santé Publique France a estimé omicron trois fois plus transmissible que delta, lui-même deux à trois fois plus contagieux que le variant initial dit de Wuhan. Une contagiosité qui explique sans doute aussi le nombre de sous-variants d’omicron d’ores et déjà repéré à ce jour : BA.2, BA.3, BA.4 et BA.5.