Le pain pourrait bientôt coûter trois euros

Un pain pourrait bientôt coûter 3 euros. C’est ce qu’a rapporté la Gazet van Antwerp mardi. La fédération des boulangers Bakkers Vlaanderen confirme le problème.

Un prix impacté par la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique

En raison de la guerre en Ukraine et de la sécheresse en Inde, on s’attend à une récolte de céréales moins importante cette année. En conséquence, le prix de la farine va continuer à augmenter, et « il a déjà plus que doublé d’ici janvier 2021 », déclare Eddy Van Damme de Bakkers Vlaanderen. Mais ce n’est pas seulement à cause de cela que le prix du pain augmente. De même, les prix de l’énergie et même des sacs de pain montent en flèche. « Des mesures ont déjà été prises, cet été le prix du gaz va baisser par exemple, mais pour l’instant les boulangers sont confrontés à des factures élevées », explique Van Damme. « Cela entraîne inévitablement des augmentations de prix, mais d’autres facteurs entrent également en jeu. »