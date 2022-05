Europe: le pari courageux d’Emmanuel Macron

Alors que la victoire de l’Ukraine à l’eurovision fait la une de tous les journaux de continent et bien au-delà, on a trop peu souligné l’importance du discours qu’Emmanuel Macron a fait le 9 mai dernier à l’occasion de la clôture de la conférence sur l’avenir de l’Europe dans l’enceinte du Parlement de Strasbourg.

En compagnie d'Ursula Von der Leyen et de Roberta Metsola, les présidentes de la Commission et du Parlement européen et au nom de la présidence du Conseil de l'Union européenne que notre pays exerce jusqu'au 30 juin, le chef de l'Etat, s'est engagé devant un parterre de citoyens à ce que l'Union apporte une réponse concrète aux propositions de démocratisation et d'efficacité accrue de l'Union résultant des travaux de la conférence sur l'avenir de l'avenir de l'Europe. Cette dernière a réuni pendant un an près de 1.000 citoyens tirés au sort et représentatifs de tous les Etats membres et de toutes les sensibilités politiques de l'Union. Ses travaux ont surpris par leur qualité et leur profondeur. Ils ont également fait prendre conscience aux dirigeants de l'Europe d'une appétence inattendue et profonde des citoyens des Etats membres à être associés ensemble et de manière continue à la préparation des décisions politiques européennes et à la réflexion sur l'avenir de l'Union. Ils ont enfin ouvert la perspective d'une véritable démocratie européenne plurilingue et plus efficace qui ne se résume à 27 silos démocratiques nationaux mais qui articule vies politiques nationales et européenne. Ils appelaient donc à une réponse politique et concrète d'ampleur.

Deux perspectives majeures

C’est dans ce contexte que le président Macron a tracé, à titre personnel, deux perspectives majeures : une réforme des institutions ainsi qu’une Communauté politique européenne qui permette d’associer à l’Union les Etats européens n’en faisant partie mais souhaitant avoir accès à certains de ces bénéfices tout en stabilisant le voisinage de l’Union soumis à des interférences incessantes de grandes puissances visant à déstabiliser l’Europe comme la Russie qui a envahi dans la plus totale illégalité l’Ukraine, ou la Chine. Des propositions qui ont le mérite d’ouvrir deux débats tabous depuis près de deux décennies.