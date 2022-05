Le musée qui s’écoute

Mais… Mais qu’est-ce que tu fais ? » Allez, c’est reparti. « Rends-moi mes écouteurs ! Mes oreilles se sentent toutes nues, elles vont prendre froid ! » Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre. « Oh non, ne me dis pas que tu vas encore m’emmener dans un musée farfelu ? »

Raté. Cette fois, c’est pas le musée qui est farfelu, c’est la façon dont on va le visiter.

Laisse ton casque à la maison, le projet Curieuze Neuze a tout ce qu’il faut pour te faire découvrir trois super-lieux du patrimoine bruxellois à travers une promenade sonore insolite faite de bruitages et d’histoires un peu loufoques. Souriez, vous êtes casqués, c’est une opération qui convoque fantômes de personnalités illustres et esprits remarquables au Musée Magritte (Jette), au MoMuse (Molenbeek) et à l’Abbaye de la Cambre (Ixelles).

Voici trois excellentes raisons d’y aller, toutes oreilles dressées.