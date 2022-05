Coronavirus: en Flandre, plus de 123 millions d’euros de primes corona aux entreprises doivent être récupérés

L’Agence flamande pour l’innovation et l’entreprise (VLAIO) a déjà requis la récupération de plus de 123 millions d’euros de primes corona qui avaient été indument octroyées, a répondu la ministre de l’Économie Hilde Crevits à une question parlementaire écrite. Cela concerne près de 16.000 dossiers ouverts. Des inspections et des demandes de remboursement restent possibles jusqu’en 2027.