Charleroi: un défenseur en test pour les U23 (vidéos)

Ce mardi matin, les Zèbres se sont entraînés au stade pour préparer leur dernier match de la saison, samedi à Gand. Edward Still était privé de plusieurs éléments : Stelios Andreou (qui pourrait rentrer en ligne de compte d’ici la fin de la semaine), Jackson Tchatchoua, Vakoun Bayo, Jules Van Cleemput, Youssouph Badji, tous blessés. Ali Gholizadeh (fatigue musculaire) était également absent. Joris Kayembe, Loïc Bessilé et Anthony Descotte se sont contentés de trottiner, mais le premier devrait être rétabli pour ce dernier match.

Outre Fabio Ferraro, de retour de blessure, on notait la présence d’un nouveau visage. Le jeune Nathan Zohoré (21 ans) s’est en effet entraîné avec le groupe. Il s’agit d’un défenseur central gaucher (1m88) appartenant à Sochaux (Ligue 2), où son contrat arrive à expiration et où il n’a guère joué qu’en Coupe de France avec le noyau A. Arès avoir débuté à Evry, le Franco-Ivoirien avait transité aussi par Louhans-Cuiseaux. Il est actuellement en test, dans la perspective des U23 qui évolueront en Division 1 Amateurs la saison prochaine. Comme les Zébrions ne s’entraînent plus pour l’instant, il a donc été joint ponctuellement au groupe d’Edward Still.