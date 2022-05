Auteur d’un tacle qui a cassé deux os du pied de son adversaire, Eden Hazard a tenu à s’excuser (vidéo)

Le partage entre le Real Madrid et Cadix ce dimanche (1-1) a été marqué par plusieurs événements dont le retour d’Eden Hazard, monté au jeu à la 64e minute, ainsi que sa spectaculaire faute à la 74e, quand son pied droit en avant a heurté Carlos Akapo. Ce dernier s’est roulé de douleur sur le sol durant de longues secondes. Et pour cause, en plus d’un pied en sang, deux os étaient cassés !

Sur Twitter, Akapo a ensuite publié une photo de la radio de son pied mais aussi un cliché où on constate l’ampleur des dégâts. Le tout, en remettant en question la carte jaune du Belge, averti sur le coup.

Eden Hazard a tenu à s’excuser dès la fin de ce match. En effet, le Diable rouge lui a envoyé un message vocal personnel. D’après des informations de Cope, il aurait pris par la même occasion de ses nouvelles.