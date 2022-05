Silent Disco, Metagore Majeure...: les 5 spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine du 18 mai.

Silent Disco ***

Tels des statues s’animant sur leur socle, neuf jeunes gens équipés de casque audio et dansant sur les musiques de leur choix, évoquent des moments de leur vie. Parfois en quelques mots, parfois en un récit un peu plus long. Seul point commun : une distance, une rupture avec leur famille. Portrait magique, poétique, réaliste et bouleversant d’une génération par Gurshad Shaheman.